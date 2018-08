Elke 6 dagen sterft Belg in woningbrand 03 augustus 2018

Dit jaar zijn er al 34 landgenoten omgekomen bij een woningbrand, of één Belg om de zes dagen. "Het zijn er, ondanks alle campagnes voor het plaatsen van rookmelders, zelfs twee meer dan in dezelfde periode vorige jaar", vertelt brandexpert Tim Renders. "Dit hadden we echt niet verwacht, net door die campagnes. In Nederland - dat zes miljoen meer inwoners heeft - vielen in de eerste 5 maanden van dit jaar slechts 11 branddoden, dus moet er dringend een onderzoek komen waarom wij zoveel mensenlevens verliezen op deze manier." Binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) betreurt de cijfers. "Mogelijk speelt het feit dat wij veel oudere woningen hebben een rol", klinkt het. Daarom doet Jambon de oproep om in elke kamer een rookmelder te plaatsen. "Als je snel weet dat het brandt, kan je jezelf in veiligheid brengen."

