Elke dag sterven tot wel 30.000 mensen bij gebrek aan zuiver water. Elke 20 seconden is daar een kind bij. Ze sterven door 'beestjes' in het water: bacteriën, virussen en parasieten. Drastische maatregelen worden daar niet tegen genomen. Dit grootschalige drama herhaalt zich dag na dag, in de grootste mediastilte. De voorbije weken zijn er (voorlopig) zo'n 3.000 mensen overleden aan een ander beestje (het coronavirus) en neemt men drastische maatregelen, met alle denkbare media-aandacht. Conclusie: woon je toevallig in een 'ontwikkeld' land, dan is je leven als bij toverslag oneindig veel meer waard. Het bewijst alleen maar hoe compleet maf de moderne wereld is en hoe pijnlijk weinig vragen we ons daarbij stellen.

Didier Vanhede, Menen

