Elke 2 seconden slaat iemand op de vlucht 19 juni 2018

Vorig jaar sloegen wereldwijd 68,5 miljoen mensen op de vlucht. Dat zijn er 44.500 per dag, of één vluchteling per twee seconden, zo heeft de VN-Vluchtelingenorganisatie becijferd. Meer dan de helft (53%) zijn kinderen. Zo'n 25,4 miljoen personen - of ruim één op de drie - zijn op de vlucht voor een conflict in hun thuisland of omdat ze vervolging vrezen. Een stijging met 2,9 miljoen ten opzichte van 2016 - de grootste jaarlijkse toename ooit. Lang niet iedereen die hebben en houden achterlaat, steekt trouwens een grens over. Liefst 40 miljoen mensen zijn op de vlucht in hun eigen land. Uit de cijfers blijkt bovendien dat 85% van de migranten opgevangen wordt in landen met een laag of middelmatig inkomen. Vier op de vijf verblijven in een buurland. Turkije vangt wereldwijd het grootste aantal vluchtelingen op: 3,5 miljoen, vooral Syriërs.

