Elke 2 dagen 1 pv voor achteruitrijden op snelweg 27 juni 2018

00u00 0

De federale politie heeft vorig jaar 167 pv's uitgeschreven voor chauffeurs die op de snelweg achteruit of tegen de richting in reden. Dat is één pv per twee dagen. Eén op de zes ongevallen met spookrijders kent een dodelijke afloop, bevestigt VIAS. Tussen 2007 en 2016 stierven 45 slachtoffers bij 143 ongevallen met een spookrijder, 282 mensen raakten gewond. Een kwart van de spookrijders heeft te diep in het glas gekeken, senioren vormen met 21% de grootste groep. 38% van de ongevallen met een spookrijder vindt 's nachts plaats. Chauffeurs rijden ook bewust tegen de richting in als ze een afrit hebben gemist of om een file te ontwijken. (KAV)