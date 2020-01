Exclusief voor abonnees Elke 10 minuten waarschuwing voor online gokkers 27 januari 2020

De Kansspelcommissie vraagt dat goksites hun klanten heel regelmatig - minstens om de 10 minuten - wijzen op de risico's van online gokken. De commissie wil spelers zo beter beschermen. Het gaat om boodschappen als 'Wanneer ben je het laatst buiten geweest?', 'Heb je meer uitgegeven dan je voor ogen had?', 'Wanneer heb je voor het laatst gegeten?' of 'Moet je niet eens nadenken over een pauze?'.

