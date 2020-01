Exclusief voor abonnees Elk staal kost 60 euro 08 januari 2020

Alle betrokkenen die instemmen met een DNA-staalname zullen zich moeten aanmelden bij de politie. Die zal met een wattenstaafje gedurende enkele seconden aan de binnenkant van de mond wangslijm wegnemen. Dat zou volledig pijnloos moeten zijn. De 'swab' - zoals dat officieel heet - wordt vervolgens verzegeld en bezorgd aan een laboratorium. De analyse daar kost 60 euro voor elk staal. "Experts in het labo stellen vervolgens met de swab en hightech-materiaal een profiel op", verduidelijkt Bieke Vanhooydonck, gerechtelijk deskundige DNA-databanken van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Volgens haar komt een DNA-profiel in de werkelijkheid neer op een uitdraai met een hele reeks cijfers. "Buitenstaanders zijn daar niets mee. Wij kunnen als deskundigen uit die gegevens ook op het zicht niet afleiden hoe die persoon eruitziet of bepalen of hij pakweg drager is van ziektes." De experte benadrukt dat zij ook nooit een naam van een betrokkene krijgen. "Alles is gecodeerd - in het belang van de privacy. Die cijferreeks kunnen wij dan vergelijken met DNA-materiaal uit het dossier." Volgens Vanhooydonck is het technisch mogelijk om een DNA-profiel op te stellen in twee dagen tijd. "Dat is dan wel bij hoogdringendheid en dat kost meer. De wettelijke termijn tussen de afname van het staal en het opstellen van een profiel bedraagt sowieso 30 dagen." (BJM)

