Exclusief voor abonnees Elk programma z'n scheurkalender 22 juni 2020

00u00 0

Het had een prachtige sportzomer moeten worden, met de Rode Duivels als Europees kampioen en de Belgen die scoorden op de Olympische Spelen. Maar binnenkort kunnen we aftellen naar volgend jaar, want er komen een reeks scheurkalenders van programma's aan. Eén staat in het teken van 'Blokken' en Ben Crabbé. De kalender van 756 bladzijden staat vol met vragen, antwoorden en weetjes van de dag. In september start het feestjaar naar aanleiding van 10 jaar 'Dagelijkse kost' op Eén, goed voor 768 pagina's met succesrecepten, handige tips en weetjes. En Erik Van Looy, ten slotte, brengt een scheurkalender uit voor wie graag quizt in het kleinste kamertje of waar dan ook, om zo het achttiende seizoen van 'De slimste mens' op gang te trekken. De 'Blokken'-kalender wordt al in september gelanceerd. Jeroen Meus en Erik moeten wachten tot in oktober.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen