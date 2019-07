Exclusief voor abonnees Elk jaar geven 3 priesters er de brui aan 'De Mol' is niet alleen 02 juli 2019

Pieter Delanoy, de Brugse priester die vorig jaar bekend werd met het tv-programma 'De Mol', heeft besloten om zijn kap over de haag te gooien. Hij heeft daar een goeie reden voor: hij heeft een vriendin. Het verplichte celibaat dat met het priesterschap samenhangt, verhindert hem een duurzame relatie uit te bouwen. Rome moet nu beslissen of Delanoy ook dispensatie krijgt, de feitelijke ontheffing uit zijn priesterambt. Dat is nodig mocht Delanoy ooit kerkelijk willen huwen met zijn vriendin.

