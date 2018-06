Elk jaar 8.000 nieuwe plezierbootjes (en daar komen ongelukken van) 07 juni 2018

De pleziervaart zit in de lift, jaarlijks worden ongeveer 8.000 plezierboten ingeschreven in ons land. Om ongelukken op die drukke wateren te vermijden, wil staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld), net zoals op de binnenwateren, een vaarbewijs invoeren voor de Noordzee. Iedereen die het water opgaat met een boot langer dan 15 meter of een boot die sneller vaart dan 20 kilometer per uur, moet zo'n bewijs hebben. "Wie vandaag op zee gaat varen, moet op geen enkele manier tonen dat hij of zij dat ook kan. Dat is niet logisch", aldus De Backer. "We willen de basiskennis en veiligheid garanderen van iedereen op de Noordzee." Er komt een overgangsperiode van drie jaar en er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld voor jetski's. Alle behaalde brevetten blijven geldig. De regels rond de veiligheidsuitrusting worden ook logischer: Hoe verder een boot van de kust vaart, hoe uitgebreider de uitrusting moet zijn. Onze Noordzee is één van de drukst bevaren zeeroutes ter wereld met maar liefst een 1.000-tal vaarbewegingen per dag, een kwart meer dan 5 jaar geleden. Nu al zijn 150.000 landgenoten in het bezit van een vaarbewijs en staan er 44.882 vaartuigen geregistreerd. (DILA)

