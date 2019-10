Exclusief voor abonnees Elk jaar 4.100 voortijdige overlijdens in Vlaanderen door fijnstof 23 oktober 2019

00u00 0

Jaarlijks worden ongeveer 4.100 voortijdige overlijdens in Vlaanderen veroorzaakt door fijnstofconcentraties. Die schatting maakt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De voorbije jaren is de uitstoot van heel wat vervuilende stoffen wel afgenomen en de luchtkwaliteit in 2018 was beter dan een tiental jaar geleden. "Zo daalde de uitstoot van fijnstof met meer dan een kwart ten opzichte van 2000, voor stikstofoxiden ging het bijna om een halvering. De uitstoot van zwaveldioxide bedroeg in 2017 nog een kwart ten opzichte van 2000", luidt het. Toch haalt Vlaanderen nog altijd de Europese jaargrenswaarde voor stikstofdioxide niet. Op zeven meetplaatsen in Antwerpen en op twee in Gent was er een overschrijding van de jaargrenswaarde. Vlaanderen voldoet ook nog steeds niet aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie: zo woont niemand in een regio met voldoende lage ozonconcentraties.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen