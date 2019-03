Exclusief voor abonnees Elk jaar 2 miljoen daklozen door klimaat 29 maart 2019

00u00 0

Elk jaar raken 2 miljoen mensen ontheemd en komen er 1.600 mensen om door klimaatgerelateerde rampen, zegt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Nog eens 821 miljoen mensen zijn ondervoed, en dat is deels te wijten aan droogte. 2018 was het vierde warmste jaar sinds de start van de metingen en de laatste vier jaar waren de warmste jaren ooit. De stijging van de temperatuur beperken tot maximaal 2 graden, zal moeilijk worden, klinkt het. "Actie is dringend nodig."

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen