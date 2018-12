Elk jaar 170.000 vogels dood door hoogspanningskabels 11 december 2018

Een hoogspanningsleiding van zo'n 4 kilometer in Diepenbeek kost jaarlijks het leven aan honderden vogels. Dat blijkt uit een onderzoek dat Natuurpunt uitvoerde in opdracht van netbeheerder Elia. In het hele land zouden dagelijks zeker 466 vogels zich te pletter vliegen tegen hoogspanningskabels, of ruim 170.000 per jaar.