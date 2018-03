Elk jaar 1.800 zedenfeiten met minderjarige dader 05 maart 2018

Elk jaar behandelen de jeugdparketten bijna 1.800 zedendossiers waarin de vermoedelijke pleger jonger is dan 18. Dat blijkt uit cijfers van justitieminister Koen Geens (CD&V). Ongeveer twee derde van de jongeren is zelfs jonger dan 16 op het moment van de feiten. "Er is een toename van seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren naar jongeren toe", zegt kinderpsychiater Peter Adriaenssens (KU Leuven). "Het gaat dan wel om het hele spectrum, niet enkel over verkrachting of aanranding."

