Exclusief voor abonnees Elk gezin verspilt 88 kilo eten per jaar 02 april 2019

00u00 0

Elk jaar wordt in Vlaanderen 907 miljoen kilo perfect eetbaar voedsel weggegooid. De gezinnen verspillen 241 miljoen kilo, of 88 kilo per huishouden. De rest gaat verloren in de landbouw en in de voedingsindustrie. Opvallend: slechts in 8% van de gevallen gooien we eten (vooral eieren en snacks) weg omdat de houdbaarheidsdatum is overschreden. Het vaakst kieperen we voedsel weg omdat we simpelweg te veel hebben gekookt (30%). Het gaat dan meestal om rijst, pasta en aardappelproducten. "We kopen vaak ook te veel", zegt Elke Markey van FoodWIN (Food Waste Innovation Network), een vzw die gemeentelijke overheden en bedrijven stimuleert om minder of zelfs geen voedsel te verspelen. "Plan elke week een 'restjesdag', dan verspil je al een stuk minder."

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen