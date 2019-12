Exclusief voor abonnees Elk dierenasiel krijgt 3.000 euro van Vlaamse overheid 28 december 2019

00u00 0

Elk erkend dierenasiel krijgt 3.000 euro van de Vlaams overheid. Enige voorwaarden is dat het alle voor adoptie beschikbare dieren aanmeldt op het centrale platform (www.adopteereendier.be) en gebruikmaakt van het beheerprogramma Animal Shelter. "We geven dierenasielen een financieel steuntje in de rug én we zorgen ervoor dat alle asieldieren uit heel Vlaanderen samenkomen op één website", zegt Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Het platform bestaat al sinds oktober vorig jaar, maar is nog niet overal in gebruik, stelt Weyts. "Sinds de oprichting hebben al zowat zestig asielen zich aangesloten, maar we willen iedereen over de streep krijgen." Het is de eerste keer dat de Vlaamse overheid geld vrijmaakt voor dierenasielen.

