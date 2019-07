Exclusief voor abonnees Elisha Owusu AA Gent Fra, 21 verdedigende middenvelder 23 juli 2019

00u00 0

AA Gent trok ervaren ratten als Mikael Lustig en Michael Ngadeu aan, maar de jonge Elisha Owusu heeft alles om uit te groeien tot één van de verrassingen in onze competitie. Owusu is pas 21, maar tijdens de voorbereiding vond hij snel zijn plaats in het team. Owusu is opgeleid bij Lyon en groeide vorig jaar als huurspeler uit tot sterkhouder bij Sochaux. Owusu is snel in de balrecuperatie, moeilijk van de bal te zetten en zuiver in de opbouw. Van nature een moderne zes, maar omdat hij graag - en soms met risico - dribbelt, schoof Jess Thorup hem door naar de acht, waar hij het uitstekend doet. (RN)

