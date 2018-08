Elise Mertens met nieuwe coach in San Jose 01 augustus 2018

Elise Mertens (WTA 15) start het WTA-toernooi van San Jose met Dieter Kindlmann als coach aan haar zijde. De Duitser wordt dit jaar de derde coach van de Limburgse. Hij volgt Rick Vleeshouwers op, die in april op zijn beurt overnam van Mertens' vriend Robbe Ceyssens. "Ik heb iemand met ervaring nodig, daarom was het tijd voor een wissel", vertelde Mertens aan WTA Insider. "Ik sta momenteel 15de op de wereldranglijst en denk dat ik nog kan stijgen." De 36-jarige Kindlmann was eerder coach van de Russische Pavlyuchenkova, de Britse Laura Robson en de Amerikaanse Madison Keys. Met Keys haalde hij vorig jaar de finale van de US Open. Zelf bereikte Kindlmann in 2004 met een 130ste plek zijn hoogste ATP-ranking.

