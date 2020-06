Exclusief voor abonnees Elisabeth Bij meest stijlvolle prinsessen ter wereld, weet ook 'Vogue' 26 juni 2020

00u00 0

Prinses Elisabeth is goed op weg om niet alleen haar vader, maar ook haar stijlvolle moeder op te volgen. Als modekoningin dan: onze kroonprinses werd door modebijbel Vogue verkozen tot een van de meest stijlvolle prinsessen ter wereld. Het witte manteljurkje van Natan waarin ze haar achttiende verjaardag vierde of de zomerse jurk die ze droeg op de nationale feestdag vorig jaar (foto): dat is punten scoren bij de modegoeroes. Haar kledingstijl wordt nu al vergeleken met die van Kate Middleton. "Ze combineert trendy merken uit de winkelstraat met chique designerstukken van Belgische ontwerpers", prijst het modeblad. "Formeel, maar niet verwaand." (BCL)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen