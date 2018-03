Elisabeth trekt naar Wales en krijgt twee agenten mee 20 maart 2018

Prinses Elisabeth (16), dochter van koning Filip en koningin Mathilde, verhuist vanaf volgend schooljaar naar het buitenland. Ze zal haar humaniora afmaken in een exclusief college in Wales, dat gemiddeld 25.000 euro per jaar kost en waar ook de Nederlandse koning Willem-Alexander les volgde. Minstens twee lijfwachten van de federale politie zullen meereizen om onze toekomstige koningin de klok rond te bewaken. Elisabeth zal een heel jaar in het internaat verblijven: enkel tijdens de kerst- en zomervakantie mag ze naar huis. In het buitenland studeren is een traditie in ons koningshuis. Zo behaalde koning Filip zijn diploma aan de prestigieuze Amerikaanse Stanford-universiteit. (LVB/PhG)

