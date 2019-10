Exclusief voor abonnees Elisabeth schittert in galajurk 23 oktober 2019

Terwijl ma en pa in Japan verblijven, heeft prinses Elisabeth het paleis voor zich 'alleen'. Dat ze helemaal klaar is voor haar 18de verjaardag overmorgen, blijkt uit de foto's die het paleis gisteren verspreidde. Ze tonen een stralende Elisabeth, opgemaakt en - voor het eerst - in galajurk. "Wow, ik ben meteen verkocht", reageert modeblogster Jelka Van Duyse. "Prachtig. Wat mij betreft een beeld dat de geschiedenis mag ingaan." De bezielster van de site 'Modekoningin Mathilde' noemt het blauwe, mouwloze galakleed met V-hals een erg volwassen jurk. "Die past perfect bij de huidige levensfase van de prinses, tussen jonge studente en jongvolwassene. Ik zie Mathilde hem niet meteen dragen, maar Elisabeth geeft hij een heel volwassen look. Zeker in combinatie met de make-up die ze draagt, wellicht het werk van hofvisagist Bouzouk. Het beeld toont ook dat de prinses meer naar voren wordt geschoven om haar rol in de monarchie op te nemen." (SPK)

