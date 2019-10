Exclusief voor abonnees Elisabeth krijgt postzegel voor 18de verjaardag 14 oktober 2019

Op 25 oktober blaast kroonprinses Elisabeth 18 kaarsjes uit. Om dat te vieren pakt Bpost uit met deze postzegel van de kroonprinses. Haar papa, koning Filip, nam de foto zelf in de tuinen van het kasteel van Laken. Het postzegelblaadje is vanaf vandaag te koop op de webshop van bpost en in de grotere postkantoren. In samenspraak met het Paleis werd er beslist om een foto te gebruiken die zo dicht mogelijk bij haar 18de verjaardag genomen werd.

