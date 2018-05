Elisa Waut gepolst voor 'The Voice Senior' 12 mei 2018

Els Helewaut (56, foto) kon haar ogen niet geloven toen ze in haar mailbox een vreemde uitnodiging vond. De zangeres van Elisa Waut, de band die in 1984 Humo's Rock Rally won en zeven albums uitbracht, werd gecontacteerd door de makers van 'The Voice Senior'. "Ik werk als redacteur voor het nieuwe VTM-programma 'The Voice Senior' en ben op zoek naar zestigplussers met zangtalent. Ik zag dat u zangeres bent van beroep en wou eens polsen of dit zo is, en of u interesse hebt om op auditie te komen en uw talent aan ons te tonen", zo stond er geschreven. "Hilarisch tragisch. Wat gaan we nog allemaal meemaken", vroeg Helewaut zich af op sociale media. Toch bleek de frontvrouw van Elisa Waut - bekend van hun hit 'Four Times More' - er niet al te hard aan te tillen. "Ach, gewoon iemand van jonge leeftijd die nog nooit van ons gehoord heeft. Begrijpelijk, maar toch raar." Helewaut baat nu een bed & breakfast uit en treedt alleen nog sporadisch op. (HL)

