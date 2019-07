Exclusief voor abonnees Eline Dalemans verstevigt zesde plaats aller tijden 16 juli 2019

00u00 0

Atletiek 3.000m steeple

Terwijl ons land in de ban was van de goede prestaties van onze beloften op het EK in Zweden, werden ook dichter bij huis knappe dingen gerealiseerd. Zo trok Eline Dalemans zaterdagavond naar Rotterdam voor een 3.000m steeple. In 10.07.04 verpulverde ze niet alleen haar persoonlijk record, ze verstevigde er ook haar zesde prestatie aller tijden mee.

