Eline Berings niet in finale 05 maart 2018

Eline Berings slaagde er niet in zich te plaatsen voor de finale op de 60m horden. Ze had zich vrijdag voor de vijfde keer op rij kunnen plaatsen voor een halve finale, maar om de finale te bereiken, had ze minder dan 7.91 moeten spurten. Berings heeft een BR van 7.92, dat ze lukte in 2009, maar na een lange revalidatie haalt ze dat niveau nog niet. Ze finishte in haar reeks als zesde in een aardige 8.14, de zestiende tijd van deze halve finales. "Daarmee blijf ik een beetje op mijn honger, want ik hoopte bij de beste twaalf te geraken", zei de atlete van RC Gent. (VORE)