Exclusief voor abonnees Elia wil 435 miljoen euro bijtanken 18 april 2019

00u00 0

Elia, de beheerder van ons hoogspanningsnetwerk, wil bij de nakende kapitaalverhoging maximaal 435 miljoen euro ophalen via de uitgifte van nieuwe aandelen. Dat blijkt uit de agenda van de algemene vergadering op 21 mei. Elia wil het verse geld gebruiken om onder meer de Nemo-link, de onderzeese stroomkabel tussen België en het Verenigd Koninkrijk, te financieren. Over de timing van de kapitaalverhoging is nog niets bekend.

