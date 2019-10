Exclusief voor abonnees Elia op overnamepad in Duitsland 18 oktober 2019

De Belgische stroomnetbeheerder Elia onderzoekt de mogelijkheid om een tweede stuk van het Duitse elektriciteitsnet te kopen. Na de overname van 50Hertz (tien jaar geleden) staat de Duitse tak van Tennet te koop. Dat berichtten 'De Tijd' en 'L'Echo' gisteren. De Nederlandse netbeheerder Tennet bezit in Duitsland hoogspanningskabels van Kiel in het noorden tot het meest zuidelijke puntje van Beieren. Maar het Nederlandse staatsbedrijf kan het forse investeringstempo in Duitsland niet volgen. Elia kijkt met veel interesse naar Tennet. Het dossier zit wel nog in de prille fase, maar een team bekijkt een mogelijke deal. Elia noemt de berichten "voorbarig", maar geeft wel toe altijd uit te kijken "naar interessante dossiers".

