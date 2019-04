Exclusief voor abonnees Elia bouwt nieuw West-Vlaams hoogspanningsnet 02 april 2019

Elia pompt 500 miljoen euro in Ventilus, een nieuwe hoogspanningsverbinding die de elektriciteit, opgewekt door toekomstige windparken op zee, naar het binnenland moet voeren. Vandaag wordt die stroom via de hoogspanningsverbinding Stevin vervoerd. Maar die zit overvol. Met het oog op de nieuwe windturbines die er de komende jaren op zee bijkomen, is er nood aan een robuust netwerk, legt Ilse Tant van Elia uit. Daarom wordt het elektriciteitsnet in West-Vlaanderen versterkt met Ventilus, een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Zeebrugge en Avelgem van 380 kilovolt waarmee 6 gigawatt aan elektriciteit kan worden vervoerd. Dat is een tracé van 82 kilometer, waarvan 22 kilometer aan nieuwe verbinding. Een echte autosnelweg voor elektriciteit dus. Bedoeling is om tegen 2022 alle vergunningen te hebben en dat het nieuwe net in 2025 operationeel is.

