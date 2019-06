Exclusief voor abonnees Elftal met enkel MS-patiënten 17 juni 2019

MS-Stars, zo heet de allereerste voetbalploeg ter wereld waarin énkel MS-patiënten spelen. Afgelopen weekend heeft het team z'n vuurdoop beleefd in Edegem, tegen een geïmproviseerde BV-selectie met onder anderen Jonas Van Geel, Jelle Cleymans (rechts), Rik Verheye, Dimitri Leue en Bruno Vanden Broecke (links). De wedstrijd was een initiatief van de vzw Move to Sport, die mensen met multiple sclerose in beweging wil houden. "Dat zorgt ervoor dat ze zowel fysiek als mentaal sterk blijven." De match eindigde op 2-2, waarna een strafschoppenreeks volgde die zo chaotisch verliep dat niemand wist wié nu eigenlijk gewonnen had. Maar dat kon de pret niet bederven. (BSB)

