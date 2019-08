Exclusief voor abonnees Elfstedentocht te voet 10 augustus 2019

Nu er geen echte winters meer zijn, zoeken ze bij de beroemde Elfstedentocht in Friesland al lang naar alternatieven om de tocht toch te laten plaatsvinden. De laatste in de rij: het Elfstedenpad. Deze 283 kilometer lange wandelroute volgt zoveel mogelijk het parcours van de beroemde schaatstocht en toont je de mooiste plekken van Friesland. Wandelaars lopen veel langs het water van de rivieren, maar ook door uitgestrekte weidegebieden, langs de oevers van meren en door het terpenlandschap. Bovendien kun je ook een rondwandeling maken in de steden zelf, zoals Sneek, Franeker of Leeuwarden. Het Elfstedenpad is te herkennen aan de geelrode markering. Wie de hele route heeft afgelegd, kan als aandenken een speldje bestellen, een soort variant op het beroemde Elfstedenkruisje.

