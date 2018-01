Elfje Willemsen stap dichter bij Winterspelen 00u00 0

De Belgische bobsleevrouwen hebben in de zesde WB-manche in het Duitse Altenberg een nieuwe stap gezet richting Winterspelen. Elfje Willemsen lukte met een zesde plek haar beste prestatie van het seizoen. Ook An Vannieuwenhuyse presteerde behoorlijk met een twaalfde plek. In de strijd om een olympisch ticket liep ze uit op de Roemeense concurrent. (BF)