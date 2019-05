Exclusief voor abonnees Elfde klimmer dit seizoen sterft op Mount Everest 29 mei 2019

00u00 0

Het klimseizoen op de Mount Everest is goed op weg om één van de dodelijkste van de afgelopen jaren te worden. Een Amerikaanse klimmer stierf maandag tijdens de afdaling van de hoogste berg ter wereld. De 62-jarige Amerikaan Christopher John Kulish uit Colorado is daarmee de elfde dode dit seizoen. "Hij zag zijn laatste zonsopgang vanop de hoogste piek op aarde", liet zijn broer weten. Volgens hem beklom Kulish de berg in zo goed als ideale omstandigheden. De 'files' die eerder al doden eisten, waren opgelost. Over de oorzaak van zijn overlijden is nog niets bekend.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis