Elfde Fed Cuptitel voor Tsjechië 12 november 2018

Tsjechië heeft voor de zesde keer in acht jaar tijd de Fed Cup gewonnen. In Praag haalde het gastland het relatief makkelijk van een verzwakt Amerika. Katerina Siniakova (WTA 31) zette gisteren de kroon op het werk en de 3-0-eindstand op het bord door na een drie uur en drie kwartier durende partij met 7-5, 5-7, 7-5 van Sofia Kenin (WTA 52) te winnen. Voor Tsjechië was het de elfde keer dat ze de Fed Cup wonnen. Amerika, dat het zonder de zusjes Williams, Stephens, Keys en Vandeweghe moest stellen, blijft recordhouder met achttien titels. (FDW)