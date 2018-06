Elf verdachten vrijgelaten door "onmenselijke toestanden in cellen" 30 juni 2018

Cipiers in onze gevangenissen staken nu al meer dan tien dagen en dat veroorzaakt heel wat problemen. Gisteren leidde dat tot de vrijlating van elf verdachten in verschillende dossiers in Mechelen. Een beslissing van de voorzitter van de raadkamer omwille van de "onmenselijke omstandigheden" in de gevangenissen. De beslissing van de raadkamer wil niet zeggen dat de verdachten allemaal meteen weer op vrije voeten zijn. Het parket ging in acht gevallen in beroep. Binnen de 15 dagen zullen deze verdachten voor de kamer van inbeschuldiging verschijnen. De drie anderen zijn wél vrijgelaten in afwachting van hun proces. (TVDZM)