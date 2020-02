Exclusief voor abonnees Eleven Sports heeft uitzendrechten bijna binnen MORGEN STEMMING NIEUW TV-CONTRACT 11 februari 2020

Het keukenteam van Eleven Sports mag de champagne koud zetten. Het ziet ernaar uit dat zij het tv-contract van de komende vijf jaar zullen binnenhalen. De Raad van Bestuur van de Pro League heeft gisteren vergaderd, waarbij de discussies vooral gingen over de verdeelsleutel van de extra 20,5 miljoen euro in vergelijking met de vorige deal (103 in plaats van 82,5 miljoen euro). De G5 claimde dat bedrag integraal, omdat zij vonden dat de meerwaarde er dankzij hen gekomen is, maar de overige negentien profclubs wilden 20 procent van de som. Het lijkt er nu op dat zij hun slag gaan thuishalen.

