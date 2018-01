Elektronische vallen moeten koninklijk paleis rattenvrij maken 24 januari 2018

Het koninklijk paleis in Laken kampt met een rattenplaag. Daarom gaat een gespecialiseerde firma er elektronische vallen installeren die de knaagdieren moeten uitroeien. Rentokil zal op het domein tussen 50 en 80 vallen plaatsen die aangesloten zijn op één enkele smartphone. "Het gaat om de zogenaamde 'PestConnect'", luidt het bij de firma. "De rat schuilt in de doos en haar aanwezigheid doet een staafje met CO2 afgaan die het dier eerst in slaap brengt en daarna verstikt. Dankzij de internetaansluiting kunnen wij perfect volgen waar de dode dieren te vinden zijn, zodat wij de hoeveelheden CO2 opnieuw kunnen aanvullen. Dit is een veel milieuvriendelijkere methode dan overal gif te verspreiden waaraan ook andere dieren kunnen sterven. Bovendien zijn steeds meer ratten immuun voor vergif en moeten we dus nieuwe methodes zoeken om ze te verdelgen."

