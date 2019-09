Exclusief voor abonnees Elektroden in hersenzone om voorwerpen te herkennen Wereldprimeur KU Leuven 26 september 2019

00u00 0

Onderzoekers van de KU Leuven zijn er voor het eerst in geslaagd om micro-elektroden aan te brengen in het menselijk hersendeel dat instaat voor het herkennen van voorwerpen. Dat levert meer gedetailleerde informatie op dan bijvoorbeeld functionele MRI-scans. De elektroden werden ingeplant bij patiënten met ernstige epilepsie, bij wie eerder al micro-elektroden in de hersenen werden aangebracht om te kunnen registreren waar de aanvallen beginnen. Ze registreerden hoe de hersencellen in de visuele cortex reageren op afbeeldingen die de proefpersonen te zien kregen. Het is de eerste keer wereldwijd dat de werking van hersencellen in de visuele cortex zo gedetailleerd bestudeerd kan worden. Opvallend is ook dat de menselijke hersencellen enkele tientallen milliseconden trager blijken te reageren dan die van... een aap.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis