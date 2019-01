Elektrische wagen 21 januari 2019

Onze overheid slaat weer eens de bal mis. Zouden ze niet beter een groepsaankoop doen om elke gemeente te verplichten voorlopig één snellaadpaal te zetten, met Bancontact. Ik heb al meer dan vier jaar een elektrische wagen en meer dan 70.000 km op de teller. Het enige nadeel van een elektrische wagen is het rijbereik.

Met in elke gemeente een snellaadpaal is dit probleem van de baan en zullen er automatisch meer mensen een wagen kopen.

Aan een snellaadpaal of aansluitpunt van ongeveer 50KW is mijn auto tijdens een koffiepauze voor 80% opgeladen. Maar aan de paaltjes die overal opduiken, moet je vier uur moet staan om de batterij tot de helft op te laden, en dan nog met een speciaal pasje!

Armand Vanhumbeeck, Tielt-Winge

