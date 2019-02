Elektrische step gevaarlijker dan fiets: "Draag altijd helm" 05 februari 2019

De elektrische step, die ook onze steden verovert als alternatief vervoermiddel, is niet zonder gevaren. Daarvoor waarschuwt Vias, het Belgisch instituut voor de verkeersveiligheid. Met 25 km/u is de bestuurder van zo'n step kwetsbaarder dan een fietser, zo blijkt uit onderzoek in Los Angeles. Tussen 2017 en 2018 tekenden de spoeddiensten daar 249 zware verwondingen opgetekend na een incident met een elektrische step, tegenover 195 na een fietsongeval. In 4 op de 10 gevallen lopen de slachtoffers hoofdletsels op. Daarom pleit Vias voor het dragen van een helm op de elektrische step, vooral in de stad. "Er zijn tegenwoordig aerodynamische helmen die niet belachelijk zijn", zegt woordvoerder Benoît Godart. "Zelfs al is het niet verplicht, het is toch raadzaam er altijd één te dragen."

