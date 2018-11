Elektrische rolstoel is voor verzekeringen geen auto meer 26 november 2018

Elektrische rolstoelen, monowheels, elektrische fietsen en speed pedelecs zijn vanaf nu vrijgesteld van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen. "De situatie was absurd", zegt minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V). "Voor elektrische rolstoelen moest dezelfde verzekering worden afgesloten als voor een auto." Wie slachtoffer is van een ongeval met een licht elektrisch voertuig, zal in de toekomst een beroep kunnen doen op de familiale verzekering van de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt. "Steeds meer mensen gebruiken elektrische fietsen en speed pedelecs als alternatief voor de auto. De vervoersmiddelen hebben het potentieel om de files te verkleinen en luchtvervuiling te doen verminderen. Omdat door hun lage snelheid het impactrisico bij ongevallen beperkt is, stellen we hen vrij van een aansprakelijkheidsverzekering. We willen zo het gebruik ervan verder aanmoedigen."

