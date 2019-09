Exclusief voor abonnees Elektrische Porsche al 30.000 keer verkocht voor hij getoond werd 05 september 2019

Porsche heeft gisteren voor het eerst zijn antwoord op Tesla aan het publiek getoond. De Taycan is de eerste volledig elektrische wagen van de prestigieuze Duitse sportwagenfabrikant. De blitse sportkar op batterijen moet bij ons minstens 157.100 euro kosten. Ondanks de prijs bestelden al 30.000 fans de Taycan nog voor ze hem hadden gezien. Voor de bliksemsnelle Taycan Turbo S (overboost-motorvermogen 560 kW, 761 pk) is dat 191.000 euro. Volgend najaar komt er wel een goedkopere versie met een kleiner batterijcapaciteit (80 kWh). De Taycan Turbo S heeft een actieradius van 412 kilometer en accelereert vanuit stilstand in 2,8 seconden naar 100 km/u. Topsnelheid: 260 km/u. Al is het vooral de laadsnelheid van de nieuwe Porsche die imponeert: met een snellader kan al na vijf minuten opnieuw 100 kilometer worden gereden. (SPK)

