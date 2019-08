Exclusief voor abonnees Elektrische fietsers sporten even hard als gewone fietsers 21 augustus 2019

Wie met een elektrische fiets rijdt, werkt net zo goed aan zijn gezondheid als een klassieke fietser. Dat blijkt uit een grootschalige internationale studie waarvoor 10.000 mensen werden gevolgd in zeven Europese steden, waaronder Antwerpen. De onderzoekers stellen vast dat de inspanningen vergelijkbaar zijn, meer zelfs: de elektrische fietsers verbruiken nog iets meer energie. Dat komt omdat ze vaker hun fiets gebruiken en doorgaans ook langere afstanden afleggen dan wie volledig op eigen kracht trapt. De elektrische fiets is ingeburgerd als alternatief voor de auto in het woon- werkverkeer. De studie concludeert dat e-bikes gepromoot moeten worden als duurzaam en gezond vervoermiddel.

