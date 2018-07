Elektrische fiets (1) 24 juli 2018

00u00 0

De verdubbeling van het aantal ongevallen met elektrische fietsen heeft een eenvoudige uitleg. Een e-bike die tot 30 kilometer per uur kan rijden in handen geven van een 70-plusser die in geen jaren gefietst heeft, is te vergelijken met een Porsche cadeau doen aan een 18-jarige die net zijn rijbewijs behaald heeft. Zegt een 82-jarige die rustig met zijn gewone fiets rondtoert, maar die vaststelt dat dit almaar gevaarlijker wordt door de talrijke e-bikes, bakfietsen, aanhangwagentjes, ligfietsen en dies meer die de fietspaden tegenwoordig (over)bevolken.

Hubert Buysse, Deinze

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN