Elektrisch Audi-model vanaf vandaag te koop

Vanaf vandaag begint de verkoop van de elektrische terreinwagen van Audi. De 'e-tron' wordt exclusief in de Brusselse Audi-vestiging gebouwd. Het eerste model zal in augustus van de band rollen. Daarvoor is de hele fabriek omgebouwd en zijn de werknemers omgeschoold. "Zo'n 95% van de transformatie is gedaan", zegt woordvoerder Andreas Cremer. Hoeveel elektrische wagens het eerste jaar geassembleerd zullen worden, is nog niet bekend, maar volgens de vakbonden wordt gesproken over circa 4.700 wagens. Ook de prijs van de wagen ligt nog niet vast. Volgens 'De Tijd', dat zich baseert op D'Ieteren-topman Denis Gorteman, zal dat tussen de 85.000 en 90.000 euro zijn. Geïnteresseerden kunnen een voorschot van 2.000 euro betalen om op de wachtlijst te belanden. Door de komst van de e-tron, en later nog een tweede elektrisch model, verhuist de hele productie van de A1 naar Spanje.

