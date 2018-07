Elektriciteitsdief legt trams stil 09 juli 2018

Een elektriciteitsdief heeft er gisterochtend voor gezorgd dat heel wat tramlijnen lam lagen in het centrum van Brussel. "Een persoon wilde elektriciteit aftappen door een kabel op het elektriciteitssysteem aan te sluiten. Door het gewicht van die kabel is een leiding losgekomen toen een tram passeerde", zegt Françoise Ledune van de MIVB. Tijdens de herstellingen, die enkele uren duurden, was er geen tramverkeer mogelijk op vier lijnen. "Het is nog niet duidelijk wie hier verantwoordelijk voor is. Het onderzoek loopt", aldus Ledune. (VDBS)