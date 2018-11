Elektriciteitsbedrijf zou (alweer) bosbrand hebben veroorzaakt 13 november 2018

Het lijkt erop dat de dodelijke bosbrand in Paradise veroorzaakt is door een hoogspanningsleiding die afknapte of losgeraakte door de hevige wind. Die zou de kurkdroge begroeiing hebben doen ontbranden. Uit de opgenomen gesprekken van de hulpdiensten blijkt immers dat er een probleem was met zo'n leiding op de plaats waar de brand is ontstaan - en een kwartiertje vóór de brand gemeld werd, was er een stroomonderbreking. Beheerder PG&E had eerder op de dag nog overwogen om de stroom preventief te onderbreken, maar deed dat niet. De elektriciteitsgigant is eerder al veroordeeld voor het veroorzaken van bosbranden en kijkt daarvoor tegen miljardenclaims aan. Problemen met hoogspanningsleidingen behoren tot de drie meest voorkomende oorzaken van bosbranden in Californië. (GVV)

