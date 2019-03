Elektriciteit dubbel zo duur geworden in elf jaar tijd 23 maart 2019

De elektriciteitsfactuur van een gemiddeld Vlaams gezin is tussen 2007 en 2018 verdubbeld. Het gaat om een stijging van 500 euro. Sinds de liberalisering van de energiemarkt in 2007 is er dus geen enkele prijsdaling meer geweest, zegt regulator Creg. De oorzaken zijn bekend. De stroomfactuur is een belastingfactuur geworden, waarop allerlei heffingen worden geparkeerd. Zo stegen de bijdragen voor hernieuwbare energie en groene stroom met 285%. Maar ook de energieprijs zelf is omhooggegaan sinds 2007, met meer dan 50% in Vlaanderen. De gasfactuur van de Vlaamse gezinnen steeg in elf jaar tijd met 11% of maar liefst 135 euro: een gevolg van de hogere aardgasprijzen.

