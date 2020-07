Exclusief voor abonnees Electrofestival op het balkon van je hotelkamer 13 juli 2020

Geen festivals deze zomer, maar de creativiteit van feestend Vlaanderen kent geen grenzen. Afgelopen weekend vormde het Van der Valk Hotel in Mechelen het decor voor electroconcept IIIMAGINE, waarbij er gefeest werd op de 'balkonbubbel' van je hotelkamer. Een mini-Tomorrowland voor de lucky few die een ticket wisten te bemachtigen, zeg maar. Verspreid over drie dagen kwamen 618 feestvierders op 52 hotelbalkons van stevige beats genieten. Om klokslag 18 uur begon Beauhause er gisteren aan, waarna ook Flashback Force en Curtis Alto nog ten dans mochten spelen. Afsluiten werd er gedaan met Dr Lektroluv, die voor de gelegenheid ook verse beats had meegebracht. (IDR)

