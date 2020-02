Exclusief voor abonnees El Niño column Wuyts 08 februari 2020

Het gaat hard. Evenepoel verovert Argentinië, Remco toegejuicht als een held, de Messi van het wielrennen. Voor titels met gouden inkt schieten potten tekort. Evenepoel tempert: 'Ik ben Messi niet, ik heet Remco.' Pientere jongen. Hij bespeelt het volk. Hij peutert uit zijn mobieltje wat Spaans en glundert. Confetti dwarrelt. Ik denk aan Fred Vandervennet, zijn meestertrainer. Die zei me in 2018: 'Hij weet zich perfect te verkopen.' Met flair, met onblusbare zelfzekerheid. Ik zie de podiumfoto in San Juan. Remco lacht en salueert. De man rechts kijkt naar hem op. Ook zijn gezicht verraadt jeugd. Toch is hij 43.

