El Kaddouri bijna van Standard 20 juni 2019

Ze zitten niet stil bij Standard. De deal met Omar El Kaddouri (28) is zo goed als rond. De Rouches hebben volgens Griekse bronnen een akkoord met PAOK over een definitieve transfer. De speler en Standard waren er al uit over een contract voor drie seizoenenen. Standard betaalt 1 miljoen euro. Het dossier rond Amir Rrhamani (25) zit dan weer muurvast. De Kosovaarse verdediger van Dinamo Zagreb kan ook naar Hellas Verona. Daar zou de voorkeur van Rrhamani naar uitgaan. (FDZ)