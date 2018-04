El Ghanassy beseft dat zijn rijgedrag niet goed te praten is" 12 april 2018

Yassine El Ghanassy is in beroep veroordeeld tot zes maanden cel, een jaar rijverbod en 6.150 euro boete. In juli 2016 werd de ex-aanvaller van KV Oostende en AA Gent geflitst met 57 km/u in de bebouwde kom, maar hij betaalde zijn minnelijke schikking niet. Daarop bleek dat hij al een rijverbod hád. "Die minnelijke schikking kreeg hij nooit", zei zijn advocaat gisteren. "Het parket heeft weinig moeite gedaan om zijn juiste adres te zoeken - journalisten wisten hem een uur na de veroordeling wél te vinden. En die feiten speelden zich af in een turbulente periode. Hij heeft zich nu beter omringd. Al beseft hij dat zijn gedrag niet goed te praten valt."

